В Радужном мужчина при помощи мобильного стащил у подруги с карты 3,5 тысячи рублей
Пришел в гости и "обокрал"
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Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в Радужном в марте у 31-летней местной жительницы с карты сняли 3,5 тысячи рублей. Естественно она обратилась в местную полицию.
Полицейские начали выяснять подробности. Оказалось, что к краже причастен знакомый женщины = мужчина 32 лет. Он как-то зашел в гости и, воспользовавшись ситуацией, в какой-то момент с помощью сотового женщины похитил со счета деньги.
Следственный отдел полиции закрытого города возбудил в отношении мужчины дело по статье "кража с банковского счета".
ИСТОЧНИК KP.RU