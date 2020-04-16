В Радужном мужчина при помощи мобильного стащил у подруги с карты 3,5 тысячи рублей

16 Апр 2020 2020-04-16T10:06:48+03:00

Пришел в гости и "обокрал"

Изменить размер текста: A A

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в Радужном в марте у 31-летней местной жительницы с карты сняли 3,5 тысячи рублей. Естественно она обратилась в местную полицию.

Полицейские начали выяснять подробности. Оказалось, что к краже причастен знакомый женщины = мужчина 32 лет. Он как-то зашел в гости и, воспользовавшись ситуацией, в какой-то момент с помощью сотового женщины похитил со счета деньги.

Следственный отдел полиции закрытого города возбудил в отношении мужчины дело по статье "кража с банковского счета".

ИСТОЧНИК KP.RU