Во владимирском Следственном комитете создана рабочая группа по борьбе с фейками о коронавирусе

15 Апр 2020 2020-04-15T17:21:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В следственном управлении владимирского Следкома создана рабочая группа по предупреждению распространения недостоверной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией. Руководство ей поручено первому заместителю руководителя следственного управления полковнику юстиции Андрею Александровичу Ялину.

В задачу следователей входит выявление информации в СМИ, социальных сетях и мессенджерах, содержащей недостоверные сведения о ситуации с коронавирусной инфекцией. Как только такое обнаружат - тут же начнется доследственная проверка, а если будут основания - возбудят уголовное дело. При этом с 1 апреля в Уголовный кодекс внесены изменения, которые ужесточают ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Если распространение такой информации повлекло тяжкие последствия, виновному грозит крупный штраф, ограничение свободы, обязательные либо исправительные работы. Если же фейк о коронавирусе каким-то образом стал причиной смерти человека, то виновному светит до пяти лет лишения свободы.

Надо помнить и о статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Она дополнена частью третьей, предусматривающей ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц - до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU