2020-04-15T16:40:30+03:00
Происшествия

Владимирец устроил пожар, занимаясь ремонтом

Потушить огонь удалось до приезда пожарных
Ирина Мальцева
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Сообщение о пожаре в многоэтажке поступило в ГУ МЧС по Владимирской области 14 апреля около половины второго дня. По словам очевидцев, на улице Новогородской областного центра горел один из балконов. На место немедленно отправились пожарные, но, к счастью, их помощь не потребовалась. Как оказалось, огонь вспыхнул, поскольку хозяин квартиры затеял ремонт и резал плитку инструментом – проводил огневые работы, говоря официальным языком. Но хотя на место отправили шесть машин и семнадцать человек, небольшой пожар хозяину удалось потушить своими силами –выгорело всего около десяти квадратных сантиметров. Зато владельцу квартиры теперь придется заплатить штраф за нарушение правил пожарной безопасности. Его сумма может достигать четырех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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