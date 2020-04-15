2020-04-15T16:16:27+03:00
Общество

Рынок на Чайковского откроют после дня Победы

Суд закрыл его на месяц
Ирина Мальцева
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Ленинский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении ООО «Биллион» - помещение рынка «На Чайковского». Проверка регионального управления Роспотребнадзора показала, что на рынке не соблюдают санитарно-эпидемиологическое законодательство. В том числе работали продавцы без масок и перчаток. С признаками ОРВИ. 15 апреля суд признал компанию виновной в совершении административного правонарушения и приостановил его деятельность на месяц. Срок закрытия рынка отсчитывают с 9 апреля, когда и провели проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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