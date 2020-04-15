Житель Радужного избил полицейского

15 Апр 2020 2020-04-15T16:02:06+03:00

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Пятидесяти семилетний житель закрытого города 1 апреля попытался украсть в магазине бутылку водки, но был задержан охраной. Неудачливого вора отвели в служебное помещение, вызвали полицию, который, приехав в магазин, стал оформлять протокол. Но пьяный мужчина, работавший электромонтажников в одной из компаний, набросился на инспектора полиции, попытался задушить его, а затем несколько раз ударил по голове. Из-за полученных травм лейтенанту потребовалась помощь медиков. Подозреваемый, в отношение которого возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия к представителю власти», вину признал. Если суд признает его виновным, мужчине грозит крупный штраф или до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU