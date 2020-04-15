2020-04-15T15:06:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Во Владимире открыт инфекционный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом

Он сделан на базе шестой городской больницы в Юрьевце
Алексей СУХОВ
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предоставлено АВО.предоставлено АВО.
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Специализированное инфекционное отделение для лечения больных коронавирусом открылось в городской больнице №6 во Владимире. Госпиталь рассчитан на 154 койки, 72 из них оснащены кислородом, 33 – аппаратами искусственной вентиляции легких.

На переоборудование городской больницы №6 во Владимире было направлено 28,3 млн рублей. По уверением областных властей инфекционный госпиталь оснащен всем необходимым оборудованием и имеет достаточный запас лекарственных средств и антисептиков для оказания специализированной медицинской помощи пациентам с Covid-19.

Всего во Владимирской области запланировано перепрофилирование 12 медицинских отделений для лечения пациентов с Covid-19. Уже открыты инфекционные госпитали в Карабаново и Гусь-Хрустальном, завершено перепрофилирование и оснащение инфекционного корпуса Муромской городской больницы №3. 16 апреля планируется открыть инфекционный корпус Центральной городской больницы в Коврове. Также будут развернуты инфекционные госпитали на базе Ковровской многопрофильной городской больницы №1 и хирургического корпуса Областной клинической больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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