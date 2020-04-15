Владимирцы смогут получить онлайн-консультацию по здоровому образу жизни
Специалисты Областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины предлагают жителям Владимирской области пройти дистанционное консультирование по здоровому образу жизни.
В частности, предусмотрены онлайн-консультации и онлайн-занятия по лечебной физкультуре и оздоровительной гимнастике, а также консультации по сохранению двигательной активности в период самоизоляции и проведению самомассажа.
Специалисты проведут консультации для родителей, которые хотят отдать своих детей в спортивные секции, дадут советы физкультурникам и спортсменам по восстановлению физической формы, рекомендации по спортивному питанию. Спортивный психолог поможет тренерам и спортсменам разобраться с причинами, мешающими достичь желаемого спортивного результата.
Индивидуальная работа для пациентов, нуждающихся в индивидуальных консультациях по лечебной физкультуре, проводится дистанционно по Скайпу (логин «спортврач»).
Кроме того, открыта «горячая линия» по тел. (4922) 32-74-56. Она работает ежедневно с 9:00 до 16:00 (кроме субботы и воскресенья).
Вопросы принимаются и по электронной почте: voproslfk@mail.ru. По этому же адресу можно направить заявку на индивидуальную видеоконсультацию. Необходимо указать свои ФИО, возраст, диагноз и номер телефона для согласования времени консультации.
ИСТОЧНИК KP.RU