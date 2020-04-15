2020-04-15T14:04:38+03:00
Общество

Владимирцы смогут получить онлайн-консультацию по здоровому образу жизни

Также можно узнать о занятиях по лечебной физкультуре
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Специалисты Областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины предлагают жителям Владимирской области пройти дистанционное консультирование по здоровому образу жизни.

В частности, предусмотрены онлайн-консультации и онлайн-занятия по лечебной физкультуре и оздоровительной гимнастике, а также консультации по сохранению двигательной активности в период самоизоляции и проведению самомассажа.

Специалисты проведут консультации для родителей, которые хотят отдать своих детей в спортивные секции, дадут советы физкультурникам и спортсменам по восстановлению физической формы, рекомендации по спортивному питанию. Спортивный психолог поможет тренерам и спортсменам разобраться с причинами, мешающими достичь желаемого спортивного результата.

Индивидуальная работа для пациентов, нуждающихся в индивидуальных консультациях по лечебной физкультуре, проводится дистанционно по Скайпу (логин «спортврач»).

Кроме того, открыта «горячая линия» по тел. (4922) 32-74-56. Она работает ежедневно с 9:00 до 16:00 (кроме субботы и воскресенья).

Вопросы принимаются и по электронной почте: voproslfk@mail.ru. По этому же адресу можно направить заявку на индивидуальную видеоконсультацию. Необходимо указать свои ФИО, возраст, диагноз и номер телефона для согласования времени консультации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирец устроил пожар, занимаясь ремонтом
Владимирские газовики просят соблюдать правила газовой безопасности в период самоизоляции
Рынок на Чайковского откроют после дня Победы
Житель Радужного избил полицейского
Банк ВТБ занял 6 место в рейтинге 100 лучших работодателей 2019 года
Private Banking ВТБ запускает серию онлайн-конференций для VIP-клиентов
Во Владимире открыт инфекционный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом
Энергетики проводят социальную акцию к 75-летию Победы во Владимирской области
Во Владимире умерла известная певица и преподаватель Лариса Семина
В Петушках мужчина шел к сестре в гости с топором и чуть не убил человека
Владимирцы смогут получить онлайн-консультацию по здоровому образу жизни
Попавшим в трудную ситуацию ковровчанам дадут работу
В Коврове от коронавируса умер еще один человек
Жителю Владимира дали 8 лет "строгача" за продажу наркотиков