2020-04-15T14:01:43+03:00
Общество

Попавшим в трудную ситуацию ковровчанам дадут работу

Им предложат убирать улицы
Ирина Мальцева
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Ковровский МКУ «Город» открыл вакансии для ковровчан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Такое решение принял глава города Юрий Морозов, отметивший, что после введения режима повышенной готовности в регионе многие ковровчане, которые работали неофициально, лишились средств к существованию.

– Эти люди выпали из списков тех, кому будет помогать государство. Максимум, на что они могут рассчитывать – полторы тысячи рублей, если встанут на биржу, - отметил Юрий Морозов. – Мы со своей стороны постараемся помочь таким ковровчанам. Горожане, готовые работать в МКУ «Город» - убирать улицы, выполнять санитарную подрезку деревьев и прочее, могут обращаться в администрацию города по телефону (49232) 6-49-47.

ИСТОЧНИК KP.RU

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