В Коврове от коронавируса умер еще один человек
Глава Коврова Юрий Морозов рассказал о том, что 14 апреля в реанимации Центральной городской больницы умер 54-летний мужчина. Причина смерти – пневмония, осложнённая коронавирусной инфекцией. Мужчина общался с первым пациентом, который скончался 27 марта.
На утро сегодняшнего дня коронавирус подтверждён у 16 ковровчан, двое из которых – дети. Восемь инфицированных помещены в специальные боксы. У остальных, в том числе и детей болезнь протекает в лёгкой форме. В тяжёлом состоянии на данный момент только одна женщина, она подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Всего на сегодняшний день в регионе - 145 человек заражены коронавирусом, пять человек погибли, 1 выздоровел.
ИСТОЧНИК KP.RU