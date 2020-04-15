В Коврове от коронавируса умер еще один человек

15 Апр 2020 2020-04-15T13:53:23+03:00

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Глава Коврова Юрий Морозов рассказал о том, что 14 апреля в реанимации Центральной городской больницы умер 54-летний мужчина. Причина смерти – пневмония, осложнённая коронавирусной инфекцией. Мужчина общался с первым пациентом, который скончался 27 марта.

На утро сегодняшнего дня коронавирус подтверждён у 16 ковровчан, двое из которых – дети. Восемь инфицированных помещены в специальные боксы. У остальных, в том числе и детей болезнь протекает в лёгкой форме. В тяжёлом состоянии на данный момент только одна женщина, она подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Всего на сегодняшний день в регионе - 145 человек заражены коронавирусом, пять человек погибли, 1 выздоровел.

ИСТОЧНИК KP.RU