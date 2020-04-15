2020-04-15T13:31:43+03:00
Происшествия

Жителю Владимира дали 8 лет "строгача" за продажу наркотиков

Мужчина свою вину отрицает
Виктория СУХОВА
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Октябрьский районный суд города Владимира вынесен приговор 33- летнему местному жителю. Он признан виновным в "незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере".

Как рассказали в областной прокуратуре, 13 июня прошлого года мужчина продал наркотики («соль») - 0, 30 грамм. На суде он утверждал, что купил "соль" в интернете для себя, а также помог купить наркотик дркгому человеку. Своей вины он не признавал и отрицал свою причастность к сбыту.

Однако улики говорили об обратном. К тому же мужчину поймали после продажи очередной партии наркотика потенциальному покупателю.

Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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