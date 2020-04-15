Жителю Владимира дали 8 лет "строгача" за продажу наркотиков
Октябрьский районный суд города Владимира вынесен приговор 33- летнему местному жителю. Он признан виновным в "незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере".
Как рассказали в областной прокуратуре, 13 июня прошлого года мужчина продал наркотики («соль») - 0, 30 грамм. На суде он утверждал, что купил "соль" в интернете для себя, а также помог купить наркотик дркгому человеку. Своей вины он не признавал и отрицал свою причастность к сбыту.
Однако улики говорили об обратном. К тому же мужчину поймали после продажи очередной партии наркотика потенциальному покупателю.
Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU