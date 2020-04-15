2020-04-15T13:25:06+03:00
Общество

Чиновников в Гусь-Хрустальном обязали выселить людей из аварийных домов

Переехать предстоит жильцам семи зданий
Ирина Мальцева
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Как выяснила прокуратура в ходе проверки, в Гусь-Хрустальном несколько домов являются аварийными и подлежат сносу. Например, дом № 47 по улице Октябрьской признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2015 году. Его несущие и ограждающие конструкции находятся в аварийном состоянии, следы разрушения и повреждения, приводящие к их деформации, видны невооруженным глазом. Но при этом администрацией города Гусь-Хрустальный не принято решение об изъятии жилых помещений и земельного участка, а это создает угрозу жизни и здоровью горожан, проживающих в данном доме, а также всем людям, заходящим в старый дом по делам или в гости. Такая же ситуация сложилась и с другими аварийными домами, расположенными по улице Набережная,16, поселка Панфилово,29, поселка Панфилово, 30, улицы Чкалова, 3 и 22, улицы Октябрьская,53 и улицы Урожайная,13/19. Сейчас администрации Гусь-Хрустального предстоит в течение трех месяцев переселить людей и изъять, а потом и снести разваливающиеся дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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