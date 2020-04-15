Владимирцев приглашают поучаствовать в интернет-проекте в честь Дня Победы
В преддверии 75-й годовщины Великой Победы ДК Молодежи приглашает владимирцев к участию в интернет-проекте «Нам жить и помнить».
Для участия в творческом проекте необходимо записать видеоролик на тему юбилейного Дня Победы и прислать свою работу по электронной почте homa898@mail.ru в любом читаемом формате.
Участники проекта присылают домашнее видео с кадрами и архивными фотографиями своих родных фронтовиков, чтением стихов военных и послевоенных лет и даже танцами.
Работы участников проекта будут представлены в официальных интернет-аккаунтах ДК Молодежи и в городских социальных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU