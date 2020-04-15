2020-04-15T13:18:35+03:00
Общество

Владимирцев приглашают поучаствовать в интернет-проекте в честь Дня Победы

Нужно снять небольшой ролик
Виктория СУХОВА
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В преддверии 75-й годовщины Великой Победы ДК Молодежи приглашает владимирцев к участию в интернет-проекте «Нам жить и помнить».

Для участия в творческом проекте необходимо записать видеоролик на тему юбилейного Дня Победы и прислать свою работу по электронной почте homa898@mail.ru в любом читаемом формате.

Участники проекта присылают домашнее видео с кадрами и архивными фотографиями своих родных фронтовиков, чтением стихов военных и послевоенных лет и даже танцами.

Работы участников проекта будут представлены в официальных интернет-аккаунтах ДК Молодежи и в городских социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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