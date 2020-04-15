2020-04-15T13:17:39+03:00
Происшествия

Ковровские организаторы сети игровых клубов заработали более 77 миллионов рублей

Теперь создателей незаконного бизнеса ждет суд
Ирина Мальцева
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Одиннадцать человек объединились, чтобы создать сеть подпольных клубов для любителей азартных развлечений в Ковров и во Владимире. Соучастники разработали структуру группу, распределив, кто кому подчиняется, составили план, приготовили охрану и просчитали ,как скрывать свои бизнес от полиции. В итоге с августа 2011 года по декабрь 2014 года они заработали более 77 миллионов рублей, с помощью игрового оборудования и интернета организуя свой бизнес. Кроме того, один из участников группы незаконно создавал юридические организации через подставных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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