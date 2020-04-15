Известный стилист Александр Рогов преобразил жительницу Суздаля

15 Апр 2020 2020-04-15T16:25:57+03:00

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19 апреля на канале СТС выйдет новый выпуск шоу «Рогов в городе», в котором стилист Александр Рогов всего за сутки найдёт яркий образ для девушки из Суздаля.

Героиней программы стала 24-летняя Галина Фомина. Девушка замужем и воспитывает ребёнка. Несмотря на возраст, Галина успела поработать моделью, организатором мероприятий и барменом. Сейчас она носит короткую стрижку, ярко-красный цвет волос, пирсинг и не вылезает из спортивной одежды и кроссовок, а в платьях чувствует себя некомфортно. По словам героини, её отец хотел сына, поэтому воспитывал дочь как мальчика.

В новом выпуске Александр поможет найти Галине женственные образы и стать для мужа не только другом, но и музой.

Кстати, приезд стилиста в Суздаль вызвал ажиотаж в социальных сетях.Александр Рогов удивил публику своей новой прической - волосы он покрасил в розовый цвет.

ИСТОЧНИК KP.RU