Директор владимирской компании осужден за неуплату налогов

15 Апр 2020 2020-04-15T12:33:01+03:00

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Сорокапятилетний владимирец, возглавлявший в городе ООО «Компания», знал, что у предприятия скопилась налоговая задолженность за 2017 и 2018 года, но платить не спешил. Генеральный директор отправил несколько писем другим компаниям, скрыть деньги, отдав распоряжения, которые помогли, предназначенные для покрытия недоимок по налогам и сборам. Сумма составила более трех с половиной миллионов рублей. По решению Октябрьского районного суда, гендиректор должен заплатить штраф – триста тысяч рублей. Кроме того, компании предстоит все же вернуть в бюджет неуплаченные налоги.

ИСТОЧНИК KP.RU