2020-04-15T12:21:15+03:00
Происшествия

Лихач, сбивший двух детей в Мелехово, предстанет перед судом

Он находился под действием наркотиков
Ирина Мальцева
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Трагедия произошла вечером 4 сентября прошлого года, когда водитель BMW на большой скорости вылетел на улицу Первомайскую в поселке Мелехово и сбил тринадцатилетних подростков – мальчика и девочку, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Один из детей умер на месте происшествия, второй – в машине скорой помощи, не доехав до больницы. Авария попала на камеры видеонаблюдения. По версии следствия, двадцатитрехлетний, находившийся под воздействием наркотиков, прямо перед нерегулируемым переходом решил обогнать ехавших впереди, выехал на встречную полосу, не обратил внимания, что машины впереди остановились, и сбил детей. Ранее лихач не раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Ему предъявлено обвинение по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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