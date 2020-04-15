В Петушинском районе вводится особый режим по коронавирусу

15 Апр 2020 2020-04-15T11:08:23+03:00

Въезд и выезд будут закрыты, разрешен только транзит

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В Петушинском районе за последние сутки выявлено 17 случаев коронавирусной инфекции, общее количество зараженных составило 33 человека. Две женщины - 55 и 80 лет - умерли с этим диагнозом.

В связи с этим на территории Петушинского района вводится особый режим по коронавирусу. Об этом сообщил официальный орган областной администрации, газета "Владимирские ведомости", а сам текст Указа губернатора появился на официальном интернет-портале правовой помощи - на шести страницах, с печатью, но без подписи. На официльных порталах областной администрации и губернатора текст Указа пока не размещен.

С полуночи 16 апреля в Петушинском районе будет так:

Запрещается въезд граждан, не имеющих регистрации на территории Петушинского района (на въезде на всех трассах будут стоять патрули, проверяющие документы). Для предприятий и ИП въезд разрешат только по работе и по предъявлению документов о деятельности на территории района;

Всем въезжающим на постах будут мерить температуру, о лицах с признаками ОРВИ и температурой выше 37 будут сообщать в медицинские организации;

Въехать электричкой или поездом можно только местным жителям, при этом обязательно сообщить информацию о своем въезде и месте пребывания в администрацию района, после чего уйти на самоизоляцию.

Запрещается выезд на дачи. Московским дачникам въезд закрыт.

Возникает вопрос - а как же Пекинка? Трасса М-7 - федеральная. По ней будет разрешен только транзитный проезд без остановки на территории района.

Как только появится официальная информация, мы дополним материал.

ИСТОЧНИК KP.RU