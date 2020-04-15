2020-04-15T10:33:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области увеличилось на 45 человек

За сутки число заражений выросло в полтора раза
Вероника ПАНИНА
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По данным на утро 15 апреля во Владимирской области подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие распределились так:

17 сл. в Петушках,

10 сл. в Коврове,

5 сл. в Александрове,

4 сл. в Юрьев-Польском,

2 сл. в Гусь-Хрустальном,

2 сл. в Судогде,

2 сл. в Кольчугино,

1 сл. во Владимире,

1 сл. в Гороховце,

1 сл. в Киржаче.

На 10 утра 15 апреля во Владимирской области зафиксировано 145 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки количество зараженных выросло почти в полтора раза. Карта распределения случаев заражения теперь выглядит так: 33 сл. в г. Петушки, 27 сл. в г. Коврове, 23 сл. о.Муром, 13 сл. в Юрьев-Польском, 9 сл. в Александрове, 9 сл. в Гусь-Хрустальном, 8 сл в г. Владимире, 8 сл. в Кольчугино, 5 сл. в Судогоде, 3 сл. в Собинке, 3 сл. в Киржачском, 2 сл. в Камешково, 1 сл. в Гороховце, 1 сл. в Радужном.

О количестве сделанных тестов на коронавирус владимирское управление Роспотребнадзора по-прежнему не сообщает, ограничиваясь фразой "увеличены объемы лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию". Последние известные данные - количество тестов превысило 5000.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает, что всем жителям необходимо соблюдать режим самоизоляции на дому, предусмотренный Указом Президента РФ №206 от 25.03.2020г. «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»

ИСТОЧНИК KP.RU

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