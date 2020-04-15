2020-04-15T10:23:06+03:00
Общество

Режим самоизоляции во Владимире: в волонтерский штаб поступило более 1500 заявок от пожилых граждан

Волонтеры помогают доставлять продукты и лекарства
Вероника ПАНИНА
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В штаб волонтерского движения по оказанию помощи пожилым гражданам за время режима самоизоляции во Владимирской области поступило уже около 1500 заявок. Оказавшиеся отрезанными от мира пенсионеры и инвалиды просят принести им продукты и лекарства, оплатить коммунальные счета. Помогают это делать добровольцы регионального отделения Общероссийского народного фронта, движения «Волонтеры-медики» и других общественных организаций.

В последние дни участились заявки именно на оплату коммунальных квитанций. Пожилые люди не умеют это делать онлайн, а выйти из дома из-за режима самоизоляции не могут. Такую помощь тоже оказывают волонтеры.

«О данном проекте узнала из соцсетей. Увидела, что знакомые занимаются этим – помогают бабушкам, и решила присоединиться. Сегодня мы идем к бабушке помочь с оплатой ЖКХ. Мы уже выполнили несколько заявок. В волонтерском штабе мне выдали средства индивидуальной защиты, бланки заявок», - поделилась волонтер Светлана Марцева.

Заявитель, обратившийся за помощью, получают номер заявки, который становится и идентификационным номером волонтера. Это нужно для страховки от мошенников. Затем приходят по адресу, получают квитанции и деньги.

«Пошли в банк, оплатили все квитанции, забрали все чеки – это самое главное. Для отчета мы все это сфотографировали. Также делаем фотографию заявителя. Относим обратно все квитанции, чеки и сдачу. На этом заявка считает закрытой», рассказала координатор «Молодежки ОНФ» во Владимирской области Алена Бойкова.

На сегодняшний день число волонтеров во Владимирской области превысило 350 человек, еще 500 находятся в резерве. Оформить заявку на доставку еды, лекарств или оплату ЖКХ можно, обратившись на горячую линию по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам по телефону: 8 (800) 200-34-11. Стать волонтером можно зарегистрировавшись на портале мывместе2020.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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