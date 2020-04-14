В Петушках будут судить организаторов азартных игр

14 Апр 2020 2020-04-14T19:25:50+03:00

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Двадцатишестилетний горожанин и его тридцатидевятилетняя знакомая с 1 января и до 11 апреля прошлого года организовали в городе сеть подпольных игровых клубов. Парочка арендовала в Покрове и Петушках помещения, где и проводила незаконные азартные игры с использованием интернета. В апреле полицейские, накрывшие преступный бизнес, из игровых залов изъяли 75 различных автоматов и деньги. Сейчас двум организаторы обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Свою вину они полностью признали.

ИСТОЧНИК KP.RU