Во Владимирской области нельзя будет купить алкоголь вечером

14 Апр 2020 2020-04-14T18:44:51+03:00

Ограничения будут действовать на время режима повышенной готовности

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14 апреля губернатор региона Владимир Сипягин подписал постановление о запрете розничной продажи алкоголя. Купить алкогольные напитки нельзя будет с 19:00 до 10:00 часов следующего дня.

Это предложение выдвинул главный государственный санитарный врач по Владимирской области.

Ограничения будут действовать на время режима повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU