Во Владимирской области нельзя будет купить алкоголь вечером
Ограничения будут действовать на время режима повышенной готовности
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14 апреля губернатор региона Владимир Сипягин подписал постановление о запрете розничной продажи алкоголя. Купить алкогольные напитки нельзя будет с 19:00 до 10:00 часов следующего дня.
Это предложение выдвинул главный государственный санитарный врач по Владимирской области.
Ограничения будут действовать на время режима повышенной готовности.
ИСТОЧНИК KP.RU