На прошлой неделе у 117 человек обнаружили пневмонию

14 Апр 2020 2020-04-14T18:36:36+03:00

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На прошлой неделе (с 6 по 12 апреля) в области зарегистрировано 7 636 случаев заболеваний ОРВИ, среди них 2 908 детей. Уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 18,3%.

Во Владимире в больницы обратилось 2 419 человек, среди них 814 детей. Показатель заболеваемости на территории города составил 67,60 на 10 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 36,3%.

Как сообщает областное управление Роспотребнадзора, относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечен во Владимире, в Гусь-Хрустальном и Ковровском районах.

За прошедшую неделю исследованы пробы от 46 больных острыми респираторными вирусными инфекциями. Лабораторно подтвержден 1 случай гриппа АH1N1 (2009), 1 случай гриппа В, 117 случаев пневмонии, среди которых 30 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU