У жителей Владимирской области не получается зарегистрироваться в качестве безработных

14 Апр 2020 2020-04-14T18:25:56+03:00

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В регионе работает горячая линия областного омбудсмена Людмилы Романовой.

Более 100 обращений жителей касались соблюдения и трудовых прав, и свободы перемещения по области и за её пределами. За период с 27 марта по 14 апреля участились звонки от тех, кто безуспешно пытается зарегистрироваться в качестве безработного.

Жалобы на конкретные случаи нарушения их трудовых прав приняты к рассмотрению, направлены запросы в адрес работодателей, прокуратуру и в трудовую инспекцию.

Жители региона могут направлять обращения омбудсмену по адресу г. Владимир, ул. Луначарского, дом 3, оф. 205, e-mail: ombudsman33@mail.ru.

Напоминаем телефон горячей линии : 8 (4922) 53-11-31. Время работы с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU