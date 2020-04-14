Во Владимире отменили субботник

14 Апр 2020 2020-04-14T18:17:13+03:00

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Из-за сложной эпидемиологической ситуации в области и городе сити-менеджер Андрей Шохин принял решение отменить общегородской субботник, который должен был пройти 25 апреля.

Все мероприятия, которые традиционно проводятся в этот день, будут организованы силами подведомственных муниципальных предприятий и учреждений жилищно-коммунального комплекса, отвечающих за чистоту и порядок на территории областной столицы.

Сити-менеджер призвал уделить особое внимание на санитарную обработку и дезинфекцию автобусов и троллейбусов, остановочных площадок и павильонов, подъездов домов, городских улиц и пешеходных тротуаров. Кроме того, коммунальщики выезжают на предприятия и проводят на них санитарную обработку.

ИСТОЧНИК KP.RU