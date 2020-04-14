В Муроме горожанку оформили на работу после вмешательства прокуратуры

14 Апр 2020 2020-04-14T16:33:04+03:00

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В Муроме в магазин администратор принял на работу женщину на должность уборщицы. Горожанка трудилась в этой должности с 9 марта, однако в течение нескольких недель ее не могли оформить на работу: трудовой договор не подписывался, а приказ о ее приеме на работу не издавался. Прокурорская проверка выявила нарушения, в отношении администратора возбудили производство об административном правонарушении за уклонение от оформления трудового договора. В результате сотрудника магазина оштрафовали, а трудившуюся женщину оформили, как положено.

ИСТОЧНИК KP.RU