Столичный мошенник подсунул судогодцу фальшивые монеты

14 Апр 2020 2020-04-14T16:27:34+03:00

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Тридцатилетний житель Коломенского района Московской области в августе прошлого года предложил жителю Судогодского района приобрести старинные монеты из желтого и серого металла. Он уверял, что нашел их в глиняном горшке при строительстве дома и даже показал фотографию, подтверждая свою историю. Вдвоем мужчины сходили к ювелиру, которому хозяин монет дал одну из них. Специалист после проверки подтвердил: монеты действительно драгоценные. Судогодец согласился купить весь клад за 150 тысяч рублей, но позднее, внимательно осмотрев приобретение, понял, что монеты фальшивые. Предположение подтвердила и новая экспертиза, доказавшая, что все они сделаны из недрагоценных сплавов. Злоумышленника удалось найти, вину он признал в полном объеме. Кстати, в 2017 году мужчина уже попадал под суд за аналогичное преступление, но отделался условным сроком. Теперь рассматривать дело предстоит Октябрьскому районному суду, а мошеннику может грозить до пяти лет свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU