2020-04-14T14:26:25+03:00
Общество

Во Владимире в 2020 году еще 25 остановок снабдят электронным табло

21 табло уже установили
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Постепенно все больше остановок во Владимире получают электронное табло. Из 25 планируемых остановок к 14 апреля информационными табло оснащена 21. Плюс к этому, два информационными табло появятся на новых комплексах на остановке "ТЦ «Мегаторг", которые установлены несоредственно 14 апреля. Еще два информационных табло будут установлены на остановках в микрорайоне Веризино и у ОТК "Тандем".

Также в этом году по договору с компанией ООО "АПР-Сити/ТВД" еще 20 павильонов обновят по новому образцу. На 14 апреля уже обновили семь остановочных комплексов: на улице Луначарского (напротив городской полиции), на проспекте Строителей (остановка "Педагогический институт"), на площади Ленина (у здания МИнБ), на улице Мира (остановка "Поворот на ДТЮ") и на улице Усти-на-Лабе в районе дома №16, а также на остановке "ТЦ "Мегаторг" на улице Тракторной у домов №45, 48 и 48-а (по таблу с каждой стороны).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС открывает во Владимирской области телефон доверия психологической помощи
Во Владимире в 2020 году еще 25 остановок снабдят электронным табло
Заместитель губернатора Владимирской области Игорь Моховиков ушел в отставку
Владимирский спортсмен одевается, стоя на руках
В Муроме безработный украл телефон из забытой в больнице сумки
Вязниковские полицейские раскрыли кражу с банковского счета
В Вязниковском районе продавали фальшивое сливочное масло
С 15 апреля во Владимирской области отменят противопожарный режим
На улице Комиссарова во время пожара эвакуировали 10 человек
50 студентов стали финалистами конкурса именных грантов Банка ВТБ
ВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тыс. физлиц и одобрил обращения малого бизнеса на 160 млрд рублей
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области достигло первой сотни случаев
В Петушинском районе пожарные потушили пожар площадью 800 квадратных метров
Владимирцам помогут подобрать книги по интересам онлайн
Больше 6 тысяч малоимущих многодетных семей получат единовременную выплату
Владимирский департамент здравоохранения покинул заместитель директора Анатолий Уколов
Под Ковровом на пожаре погиб сельчанин
Во Владимире Роспотребнадзор запретил посещать храмы, а губернатор - кладбища
Безработных во Владимирской области теперь будут регистрировать только через российскую базу вакансий