Во Владимире в 2020 году еще 25 остановок снабдят электронным табло

14 Апр 2020 2020-04-14T14:26:25+03:00

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Постепенно все больше остановок во Владимире получают электронное табло. Из 25 планируемых остановок к 14 апреля информационными табло оснащена 21. Плюс к этому, два информационными табло появятся на новых комплексах на остановке "ТЦ «Мегаторг", которые установлены несоредственно 14 апреля. Еще два информационных табло будут установлены на остановках в микрорайоне Веризино и у ОТК "Тандем".

Также в этом году по договору с компанией ООО "АПР-Сити/ТВД" еще 20 павильонов обновят по новому образцу. На 14 апреля уже обновили семь остановочных комплексов: на улице Луначарского (напротив городской полиции), на проспекте Строителей (остановка "Педагогический институт"), на площади Ленина (у здания МИнБ), на улице Мира (остановка "Поворот на ДТЮ") и на улице Усти-на-Лабе в районе дома №16, а также на остановке "ТЦ "Мегаторг" на улице Тракторной у домов №45, 48 и 48-а (по таблу с каждой стороны).

ИСТОЧНИК KP.RU