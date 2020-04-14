2020-04-14T14:10:16+03:00
Политика

Заместитель губернатора Владимирской области Игорь Моховиков ушел в отставку

Сегодня он был освобожден от должности
Виктория СУХОВА
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14 апреля Игорь Моховиков освобождён от замещаемой должности заместителя губернатора Владимирской области. Его прошение об отставке удовлетворено губернатором Владимиром Сипягиным.

Напомним, Игорь Моховиков курировал деятельность Департамента юстиции, комитета внутренней политики и комитета общественных связей и СМИ. Временно исполняющим обязанности заместителя Губернатора он был назначен 25 июля 2019 года, затем был согласован на должность Законодательным Собранием региона.

До назначения на должность во Владимирской области проходил государственную гражданскую службу в Государственной Думе Федерального Собрания РФ в должности советника руководителя фракции ЛДПР, являлся членом Центральной избирательной комиссии РФ с правом совещательного голоса. Имеет классный чин государственного советника РФ 3 класса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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