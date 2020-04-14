Владимирский спортсмен одевается, стоя на руках

14 Апр 2020 2020-04-14T14:03:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Кандидат в Мастера спорта по самбо и пауэрлифтингу Данила Логвинов обычную домашнюю тренировку превратил в настоящее зрелищное шоу.

Спортсмен одевается, стоя на руках. Два в одном: тут вам и утренняя гимнастика, и приведение себя в порядок. Чем это не повод сказать, что самоизоляция - это время для самопознания и развития собственных талантов. Видео тренировки он выложил у себя на странице ВКонтакте.

Видеоролик снят в рамках акции «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни», запущенной Министерством спорта России в социальных сетях и поддержанной областным департаментом спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU