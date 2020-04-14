2020-04-14T13:52:05+03:00
Происшествия

В Муроме безработный украл телефон из забытой в больнице сумки

Телефон он продал, а деньги потратил на личные нужды
Виктория СУХОВА
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Муромские полицейские задержали подозреваемого в краже телефона. В конце октября прошлого года в полицию обратилась 41-летняя местная жительница, сообщившая о краже телефона стоимостью 8 тысяч рублей. Женщина пояснила, что гаджет пропал из ее сумки, оставленной без присмотра в одной из больниц.

- По подозрению в краже был задержан 26-летний безработный, ранее судимый местный житель, - рассказали в областном УМВД. - Задержанный свою вину признал и пояснил, что, находясь в больнице, он заметил на скамейке у гардероба оставленную без присмотра дамскую сумку.

Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник украл телефон, продал его, а деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража". Похищенный телефон был изъят и возвращен женщине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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