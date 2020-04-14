Вязниковские полицейские раскрыли кражу с банковского счета

14 Апр 2020 2020-04-14T13:40:51+03:00

С карты было списано более 7 тысяч рублей

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В сентябре прошлого года в полицию обратилась 70-летняя жительница Владимира сообщив, что неизвестный похитил с ее карты более 7 тысяч рублей. Потерпевшая рассказала, что хотела заплатить за коммунальные услуги с помощью карты, но не смогла.

Как рассказали в областном УМВД, злоумышленником оказался 38-летний житель Вязников. Полицейские выяснили, что подозреваемый купил новую симку, к которой была подключена услуга «мобильный банк» прежней владелицы номера. Мужчина 4 раза перевел деньги на свой счет, похитив более 7 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная с банковского счета". Максимальное наказание - лишение свободы сроком до шести лет.

Не забывайте сообщать в банки о смене абонентского номера, к которому подключена услуга «мобильный банк», либо отключайте услугу.

ИСТОЧНИК KP.RU