В Вязниковском районе продавали фальшивое сливочное масло

14 Апр 2020 2020-04-14T13:30:22+03:00

В пробах были выявлены нарушения по соотношению метиловых эфиров жирных кислот

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В марте специалисты областного Управления Россельхознадзора провели отбор проб молочной продукции на предприятиях, которые продавали ее в Вязниковском районе.

Были отобраны образцы: масла сладко-сливочного несоленого Традиционного с м.д.ж. 82,5% (производитель Московской области) и масла сливочного «Деревенское подворье» несоленое, с м.д.ж. 62% (производитель Московская обл., Дмитровский район)

По результатам лабораторных исследований в пробах масла выявлены нарушения по соотношению метиловых эфиров жирных кислот. Что говорит о фальсификации жирно-кислотного состава сливочного масла путем снижения содержания молочных жирных кислот и добавления растительных жиров.

Продукты тут же изъяли из оборота. Кроме того, информация была передана в Управления Россельхознадзора по г.Москва, Московской и Тульской областям для принятия мер.

В апреле производителю было выдано предписание об отзыве декларации.

ИСТОЧНИК KP.RU