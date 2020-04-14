2020-04-14T13:46:15+03:00
Общество

С 15 апреля во Владимирской области отменят противопожарный режим

Такое решение приняли, так как уже ничего не горит
Виктория СУХОВА
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С 15 апреля во Владимирской области отменяется особый противопожарный режим. Постановление подписал губернатор Владимир Сипягин. Кстати, отменяют противопожарный режим уже не в первый раз.

Областная администрация уверяет, что пожарная обстановка пришла в норму. Хотя еще вчера спасатели говорили о непрекращающихся палах травы. Только за 12 апреля трава горела пять раз.

Возможно, противопожарный режим отменили из-за плохой погоды. Всю неделю синоптики прогнозируют дождь и даже снег.

Напомним, что особый противопожарный режим предусматривает запрет на разведение костров, сжигание мусора, отходов производства и потребления в лесу, на торфяных месторождениях, а также сельскохозяйственные палы. В период высокой пожарной опасности ограничено пребывание в лесах, а также въезд в лес автомобилей, за исключением транспорта, необходимого для обслуживания линейных сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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