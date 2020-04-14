С 15 апреля во Владимирской области отменят противопожарный режим
С 15 апреля во Владимирской области отменяется особый противопожарный режим. Постановление подписал губернатор Владимир Сипягин. Кстати, отменяют противопожарный режим уже не в первый раз.
Областная администрация уверяет, что пожарная обстановка пришла в норму. Хотя еще вчера спасатели говорили о непрекращающихся палах травы. Только за 12 апреля трава горела пять раз.
Возможно, противопожарный режим отменили из-за плохой погоды. Всю неделю синоптики прогнозируют дождь и даже снег.
Напомним, что особый противопожарный режим предусматривает запрет на разведение костров, сжигание мусора, отходов производства и потребления в лесу, на торфяных месторождениях, а также сельскохозяйственные палы. В период высокой пожарной опасности ограничено пребывание в лесах, а также въезд в лес автомобилей, за исключением транспорта, необходимого для обслуживания линейных сооружений.
ИСТОЧНИК KP.RU