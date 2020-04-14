На улице Комиссарова во время пожара эвакуировали 10 человек

14 Апр 2020 2020-04-14T12:38:17+03:00

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13 апреля в 16.33 владимирским пожарным сообщили о пожаре в пятиэтажной "хрущевке" на улице Комиссарова. Загорелось что-то в квартире №71 в доме №43.

Как сообщают в областном МЧС, пожарные уже в 16.39 смогли локализовать пожар. Огонь так и не вышел за пределы квартиры. А в 16.42 все было потушено полностью. При этом пожарные эвакуировали 10 жильцов. Пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 8 квадратных метров. Сгорела лишь внутренняя отделка и имущество в квартире.

На данный момент спасатели рассматривают наиболее вероятной причиной пожара - аварийный режим работы электросети.

ИСТОЧНИК KP.RU