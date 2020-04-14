2020-04-14T11:27:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области достигло первой сотни случаев

В Коврове - еще один смертельный случай
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Владимирская область в эпидемии коронавируса получила первую печальную круглую цифру. По данным на утро 14 апреля, количество зараженных коронавирусом во Владимирской области - ровно 100. Количество погибших теперь составляет 4 человека - 13 апреля в Коврове умер еще один мужчина, 54 лет. До этого тоже в Коврове скончался от коронавируса 48-летний мужчина, 11 апреля в Петушках от той же болезни умерли две женщины. Еще одна пациентка в Муроме скончалась с предварительно положительным анализом на коронавирус, но точный результат еще не получен.

За сутки подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции. По территории региона они распределились так:

1 сл. в Александрове,

2 сл. в Камешковском районе,

2 сл. в Киржачском районе,

1 сл. в Коврове,

1 сл. в Кольчугино,

6 сл. в Муроме,

1 сл. в Собинка,

1 сл. во Владимире,

1 сл. в Юрьев-Польском).

Общая статистика заболеваемости на территории Владимирской области выглядит так: 7 сл в г. Владимире, 16 сл. в г. Петушки, 17 сл. в г. Коврове, 23 сл. о.Муром, 4 сл. в Александрове, 9 сл. в Юрьев-Польском, 6 сл. в Кольчугино, 7 сл. в Гусь-Хрустальном, 3 сл. в Судогоде, 3 сл. в Собинке, 1 сл. в Радужном, 2 сл. в Киржачском, 2 сл. в Камешково.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает жителям о необходимости строго соблюдать режим самоизоляции на дому, предусмотренный Указом Президента РФ №206 от 25.03.2020г. «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС открывает во Владимирской области телефон доверия психологической помощи
Во Владимире в 2020 году еще 25 остановок снабдят электронным табло
Заместитель губернатора Владимирской области Игорь Моховиков ушел в отставку
Владимирский спортсмен одевается, стоя на руках
В Муроме безработный украл телефон из забытой в больнице сумки
Вязниковские полицейские раскрыли кражу с банковского счета
В Вязниковском районе продавали фальшивое сливочное масло
С 15 апреля во Владимирской области отменят противопожарный режим
На улице Комиссарова во время пожара эвакуировали 10 человек
50 студентов стали финалистами конкурса именных грантов Банка ВТБ
ВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тыс. физлиц и одобрил обращения малого бизнеса на 160 млрд рублей
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области достигло первой сотни случаев
В Петушинском районе пожарные потушили пожар площадью 800 квадратных метров
Владимирцам помогут подобрать книги по интересам онлайн
Больше 6 тысяч малоимущих многодетных семей получат единовременную выплату
Владимирский департамент здравоохранения покинул заместитель директора Анатолий Уколов
Под Ковровом на пожаре погиб сельчанин
Во Владимире Роспотребнадзор запретил посещать храмы, а губернатор - кладбища
Безработных во Владимирской области теперь будут регистрировать только через российскую базу вакансий