Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области достигло первой сотни случаев

14 Апр 2020 2020-04-14T11:27:30+03:00

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Владимирская область в эпидемии коронавируса получила первую печальную круглую цифру. По данным на утро 14 апреля, количество зараженных коронавирусом во Владимирской области - ровно 100. Количество погибших теперь составляет 4 человека - 13 апреля в Коврове умер еще один мужчина, 54 лет. До этого тоже в Коврове скончался от коронавируса 48-летний мужчина, 11 апреля в Петушках от той же болезни умерли две женщины. Еще одна пациентка в Муроме скончалась с предварительно положительным анализом на коронавирус, но точный результат еще не получен.

За сутки подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции. По территории региона они распределились так:

1 сл. в Александрове,

2 сл. в Камешковском районе,

2 сл. в Киржачском районе,

1 сл. в Коврове,

1 сл. в Кольчугино,

6 сл. в Муроме,

1 сл. в Собинка,

1 сл. во Владимире,

1 сл. в Юрьев-Польском).

Общая статистика заболеваемости на территории Владимирской области выглядит так: 7 сл в г. Владимире, 16 сл. в г. Петушки, 17 сл. в г. Коврове, 23 сл. о.Муром, 4 сл. в Александрове, 9 сл. в Юрьев-Польском, 6 сл. в Кольчугино, 7 сл. в Гусь-Хрустальном, 3 сл. в Судогоде, 3 сл. в Собинке, 1 сл. в Радужном, 2 сл. в Киржачском, 2 сл. в Камешково.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает жителям о необходимости строго соблюдать режим самоизоляции на дому, предусмотренный Указом Президента РФ №206 от 25.03.2020г. «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».

ИСТОЧНИК KP.RU