В Петушинском районе пожарные потушили пожар площадью 800 квадратных метров

14 Апр 2020 2020-04-14T08:55:04+03:00

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Вечером 13 апреля в деревне Домашнево Петушинского района произошел серьезный пожар площадью 800 квадратных метров.

Как сообщают в областном МЧС, где-то около семи часов загорелся целый блок сараев с сеном и дровами. Не удивительно, что когда спасатели приехали на место пожара, сараи горели уже полностью, а рядом загорелся трактор, находившийся под навесом одного из сараев. Пожарные первым делом локализовали пожар, не дав огню переброситься на соседний жилой дом. В итоге, погибших и пострадавших нет. Лишь сараи сгорели полностью.

Основная рассматриваемая причина пожара - неосторожное обращение с огнём. Всего к тушению пожара привлекались 16 человек, 6 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU