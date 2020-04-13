2020-04-13T19:34:08+03:00
Общество

Владимирцам помогут подобрать книги по интересам онлайн

Библиотека для детей и молодежи запускает сервис по индивиндуальному подбору произведений
Виктория СУХОВА
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В областном центре все библиотеки проводят мероприятия и выставки в интернете.

Очень часто читатели приходили в библиотеку для детей и молодежи с просьбой подобрать что-то для себя, друга или ребенка. А теперь они могут сделать это онлайн! Библиотека запускает сервис индивидуального подбора книг. Нужно лишь заполнить форму.

Кроме того, в преддверии Дня победы библиотека запустила акцию «Становится историей война». Сотрудники отдела информационно-библиографической работы предлагают помощь в использовании электронных ресурсов при поиске информации о родственниках-участниках Великой Отечественной войны. Для этого нужно обратиться в отдел по адресу ibo@detmobib.ru Информация будет выслана по электронной почте.

Еще один новый проект - "Сплюшкины сказки".Каждый вечер в 20.30 проходит чтение сказок для малышей, чтобы они потихоньку настраивались на сон, а родители немного отдохнули. Проект проходит в группе ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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