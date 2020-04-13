Больше 6 тысяч малоимущих многодетных семей получат единовременную выплату

13 Апр 2020 2020-04-13T19:23:45+03:00

Получить ее можно будет в беззаявительном порядке

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В апреле единовременную выплату в размере 3114 рублей получат 6168 малоимущих семей с тремя и более несовершеннолетними детьми. Выплату получат семьи, которые еще не успели воспользоваться этом поддержкой в этом году.

В связи со сложной ситуацией, сложившейся из-за коронавируса, губернатор Владимир Сипягин приостановил действие указа, в котором говорилось, что выплату можно получить только, предоставив необходимые документы. Сейчас семьи получат эту выплату без заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU