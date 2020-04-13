Владимирский департамент здравоохранения покинул заместитель директора Анатолий Уколов

13 Апр 2020 2020-04-13T17:59:03+03:00

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Во владимирской медицине серьезные перестановки. Должность заместителя директора департамента здравоохранения покинул Анатолий Уколов.

Официально никто информацию в областной администрации не подтвердил. Однако неофициально сказали, что 13 апреля у Анатолия Уколова был последний день работы. Кроме того, в социальных сетях активно муссируются слухи о тотальной смене руководства в департаменте здравоохранения.

Напомним, что Анатолий Уколов пришел на эту должность в сентябре 2019 года. До этого он работал главврачом в Судогодской ЦРБ. Многие говорили о высоком профессионализме Уколова, знающего о проблемах медицины изнутри.

ИСТОЧНИК KP.RU