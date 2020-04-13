Под Ковровом на пожаре погиб сельчанин
Жители деревни Сергейцево около полудня заметили горящий частный дом и позвонили пожарным. Но когда они приехали, здание было полностью охвачено огнем, уже обрушились потолочные перекрытия. По словам соседей, внутри находился живший в доме мужчина, но когда через несколько минут пожарные сбили пламя, они обнаружили тело погибшего. Причиной пожара, уничтожившего 36 квадратных метров площади и унесшего жизнь человека, стала неисправность отопительной печи, возникшая уже в процессе растопки и использования. Сотрудники ГУ МЧС напоминают, что, находясь на самоизоляции, нужно пристально следить за состоянием электропроводки, электрооборудования и отопительных приборов.
ИСТОЧНИК KP.RU