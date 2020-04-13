2020-04-13T16:14:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Во Владимире Роспотребнадзор запретил посещать храмы, а губернатор - кладбища

Запреты действуют вплоть до окончания Пасхи и могут быть продлены
Алексей СУХОВ
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Главный государственный санитарный врач по Владимирской области Татьяна Данилова ввела новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Так, в период с 13 по 20 апреля в 33 регионе запрещены массовые религиозные обряды и церемонии с большим количеством граждан. Очевидно, что это сделано в связи с предстоящей Пасхой. Многие верующие хотели бы посетить торжественные богослужения и, конечно, же встретить Благодатный огонь из Иерусалима. Однако Роспотребнадзором временно приостановлены посещения храмов, за исключением священнослужителей и лиц, присутствие которых необходимо для совершения пасхальных богослужений. Но, как мы уже писали ранее, это не отменяет того, что благодатный огонь доставят в Успенский собор. А куличи и яйца будут освящать во дворах. пускать будут по 10 человек.

Кроме того, губернатор Владимир Сипягин запретил на ближайшую неделю посещать кладбища. Исключение сделано только для тех, кому надо похоронить родных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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