2020-04-13T15:22:02+03:00
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Безработных во Владимирской области теперь будут регистрировать только через российскую базу вакансий

Через сайты местных бирж труда сделать этог больше нельзя
Алексей СУХОВ
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С 10 апреля изменился процесс регистрации безработных по всей России, в том числе и во Владимирской области.

Регистрация по-прежнему проводится дистанционно. но местные биржи труда не работают больше по этому направлению. Учет безработных, их регистрация ведется через информационно-аналитическую систему "Общероссийская база вакансий "Работа в России" (trudvsem.ru). Там создан дополнительный сервис, позволяющий гражданам через личный кабинет направить в центры занятости заявление о регистрации и резюме. Для того чтобы подать заявление, граждане должны быть зарегистрированы на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Иные способы подачи заявления о регистрации не предусмотрены. Личное посещение центров занятости населения, как пишут областные власти, "не допускается".

ИСТОЧНИК KP.RU

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