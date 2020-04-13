Безработных во Владимирской области теперь будут регистрировать только через российскую базу вакансий
С 10 апреля изменился процесс регистрации безработных по всей России, в том числе и во Владимирской области.
Регистрация по-прежнему проводится дистанционно. но местные биржи труда не работают больше по этому направлению. Учет безработных, их регистрация ведется через информационно-аналитическую систему "Общероссийская база вакансий "Работа в России" (trudvsem.ru). Там создан дополнительный сервис, позволяющий гражданам через личный кабинет направить в центры занятости заявление о регистрации и резюме. Для того чтобы подать заявление, граждане должны быть зарегистрированы на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Иные способы подачи заявления о регистрации не предусмотрены. Личное посещение центров занятости населения, как пишут областные власти, "не допускается".
ИСТОЧНИК KP.RU