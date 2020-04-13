2020-04-13T15:10:47+03:00
Общество

Преподаватель ВлГУ собрал фото ветеранов и сделал онлайн-выставку

10 авторов передали Владимиру Титову фотографии со Дня Победы разных лет
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Кандидат технических наук, экс-заведующий кафедрой журналистики ВлГУ Владимир Титов создал онлайн-фотовыставку «75 лет Победы. Помним! Гордимся". Изначально она планировалась для студентов университета - каждый раз Владимир Титов подбирает фотографии из своего архива, а также из архивов самих студентов и выпускников. Открытие выставок обычно проходит в третьем корпусе ВлГУ, но сейчас университет закрыт в связи с распространением коронавирусной инфекции.

- Работы сейчас могут увидеть все, не только студенты, - говорит Владимир Титов. - С помощью телестудии ВлГУ я создал слайд-шоу. Зная, что члены фотоклуба "Владимир" многие годы фотографируют на День Победы, бросил клич дать фото разных лет для выставки. Некоторые сказали, что на фото есть те люди, которые уже ушли из жизни. Я ответил, что будет хорошо, если мы вспомним их еще раз и покажем их молодым. Фотографы откликнулись.

В слайд-шоу представлено 82 фотографии 10 авторов - их фамилии можно увидеть в конце видео.

75 лет Победы Онлайн выставка владимирского преподавателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимире Роспотребнадзор запретил посещать храмы, а губернатор - кладбища
Безработных во Владимирской области теперь будут регистрировать только через российскую базу вакансий
Преподаватель ВлГУ собрал фото ветеранов и сделал онлайн-выставку
«Ростелеком» в партнерстве с Агентством инноваций Москвы и РАЭК учредил онлайн-хакатон VirusHack с призовым фондом 2,5 млн рублей
В «Газпром межрегионгаз» прошло селекторное совещание по оценке мер профилактики распространения коронавирусной инфекции
Пожилой отец полтора года насиловал девятилетнюю дочь
Владимирский митрополит Тихон попросил прихожан по возможности воздержаться от посещения храмов в Пасху
Из-за коронавируса отменяется часть поездов, идущих через Владимирскую область
Кольчугинец, продававший порно с детьми, пойдет под суд
Во Владимирской области составлено уже 10 протоколов на предприятия, имеющие право работать во время режима самоизоляции
Медики, работающие в обсерваторе в санатории "Заклязьменский", получат дополнительные выплаты
ВТБ и Группа ПИК обнуляют проценты в первый год ипотеки
Рыбаки и жители Владимирской области продолжают отдыхать у рек несмотря на режим самоизоляции
12 апреля во Владимирской области пять раз поджигали траву
Во Владимирской области от коронавируса умерли еще два человека
Владимирец не хотел проходить исполнительные работы и спрятался в тумбочке
Выплата 5000 рублей семьям с детьми во Владимирской области будет оформлена удаленно
ВТБ продолжил обслуживание банковских карт с истекшим сроком действия
ПСБ перенесет дату платежа по кредитам
Жители России почти вдвое сократили число покупок на самоизоляции
ВТБ начинает кредитовать аграриев по новой госпрограмме
Муромлянин нашел карту и купил удочки