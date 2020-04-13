Преподаватель ВлГУ собрал фото ветеранов и сделал онлайн-выставку

13 Апр 2020 2020-04-13T15:10:47+03:00

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Кандидат технических наук, экс-заведующий кафедрой журналистики ВлГУ Владимир Титов создал онлайн-фотовыставку «75 лет Победы. Помним! Гордимся". Изначально она планировалась для студентов университета - каждый раз Владимир Титов подбирает фотографии из своего архива, а также из архивов самих студентов и выпускников. Открытие выставок обычно проходит в третьем корпусе ВлГУ, но сейчас университет закрыт в связи с распространением коронавирусной инфекции.

- Работы сейчас могут увидеть все, не только студенты, - говорит Владимир Титов. - С помощью телестудии ВлГУ я создал слайд-шоу. Зная, что члены фотоклуба "Владимир" многие годы фотографируют на День Победы, бросил клич дать фото разных лет для выставки. Некоторые сказали, что на фото есть те люди, которые уже ушли из жизни. Я ответил, что будет хорошо, если мы вспомним их еще раз и покажем их молодым. Фотографы откликнулись.

В слайд-шоу представлено 82 фотографии 10 авторов - их фамилии можно увидеть в конце видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vladimir.kp.ru/video/embed/772800" frameborder="0"></iframe> 75 лет Победы Онлайн выставка владимирского преподавателя.

ИСТОЧНИК KP.RU