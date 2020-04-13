Пожилой отец полтора года насиловал девятилетнюю дочь

13 Апр 2020 2020-04-13T14:29:41+03:00

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Шестидесяти шестилетний владимирец с осени 2017 года насиловал свою девятилетнюю дочку, пользуясь ее беспомощностью. Девочка, боясь пьющего и агрессивного отца, не рассказывала о происходящем. Правда вскрылась только в конце 2019 года, когда родные ребенка узнали о его преступлении и немедленно обратились в полицию. мужчину арестовали, а позднее экспертная комиссия признала его невменяемым и опасным для окружающих. Девочке помогают психологи справиться с пережитым, а ее отца ждет суд ,который должен направить его на принудительное лечение в специализированном стационаре.

ИСТОЧНИК KP.RU