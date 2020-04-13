Владимирский митрополит Тихон попросил прихожан по возможности воздержаться от посещения храмов в Пасху
Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон выступил с заявлением, в котором попросил прихожан 19 апреля на Пасху воздержаться от посещения храмов. Виной тому пандемия коронавируса. Верующим владимирцам предлагают перейти на домашнюю молитву и наблюдать за пасхальным богослужением по телевизору.
В этом году пасхальное богослужение пройдёт в храме Рождества Христова Богородице-Рождественского монастыря. Оно начнётся ровно в полночь с субботы на воскресенье. И ее будут показывать местные телеканалы.
«Мы выполняем решение Священного синода и Святейшего Патриарха. Это касается дезинфекции, защитных средств. Мы провели епархиальный совет и объяснили всем настоятелям, какие надо ввести ограничения. Мы призываем наших прихожан, особенно пожилых, которые находятся в группе риска, чтобы они посмотрели пасхальное богослужение дома», – отметил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации в этом году отменили крестный ход от Золотых ворот во время встречи Благодатного огня. Священный символ Пасхи из Иерусалима будет доставлен сразу в Успенский собор.
ИСТОЧНИК KP.RU