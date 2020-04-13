Владимирский митрополит Тихон попросил прихожан по возможности воздержаться от посещения храмов в Пасху

13 Апр 2020 2020-04-13T14:11:44+03:00

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Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон выступил с заявлением, в котором попросил прихожан 19 апреля на Пасху воздержаться от посещения храмов. Виной тому пандемия коронавируса. Верующим владимирцам предлагают перейти на домашнюю молитву и наблюдать за пасхальным богослужением по телевизору.

В этом году пасхальное богослужение пройдёт в храме Рождества Христова Богородице-Рождественского монастыря. Оно начнётся ровно в полночь с субботы на воскресенье. И ее будут показывать местные телеканалы.

«Мы выполняем решение Священного синода и Святейшего Патриарха. Это касается дезинфекции, защитных средств. Мы провели епархиальный совет и объяснили всем настоятелям, какие надо ввести ограничения. Мы призываем наших прихожан, особенно пожилых, которые находятся в группе риска, чтобы они посмотрели пасхальное богослужение дома», – отметил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в этом году отменили крестный ход от Золотых ворот во время встречи Благодатного огня. Священный символ Пасхи из Иерусалима будет доставлен сразу в Успенский собор.

ИСТОЧНИК KP.RU