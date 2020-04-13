2020-04-13T14:06:22+03:00
Общество

Из-за коронавируса отменяется часть поездов, идущих через Владимирскую область

Отмены начнутся уже с завтрашнего дня
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

РЖД сообщает, что из-за снижения пассажиропотока в связи с эпидемией коронавируса отменяется часть поездов дальнего следования. Под отмену попали и поезда, которые идут через Владимирскую область. Отменены будут:

Поезд 31/32 КировМосква - с 15 апреля.

87/88 Нижний НовгородАдлер - сокращена периодичность курсирования. Поезд будет отправляться один раз в четыре дня: из Нижнего Новгорода с 8 апреля по 12 декабря, из Адлера – с 10 апреля по 12 декабря.

131/132 Ижевск – Санкт-Петербург Отменяется из Ижевска с 8 по 22 апреля, с 24 мая до 12 декабря, из Санкт-Петербурга – с 10 по 24 апреля, и с 26 мая по 12 декабря.

728/731 "Ласточка" Москва – Нижний Новгород - отменяется отправлением из Москвы с 15 апреля ; из Нижнего Новгорода с 15 апреля.

729/732 "Ласточка" Нижний Новгород – Москва - отменяется отправлением из Нижнего Новгорода с 16 апреля; отправлением из Москвы с 16 апреля.

730/733 "Ласточка" Москва – Нижний Новгород - отменяется отправлением из Москвы с 15 апреля; отправлением из Нижнего Новгорода с 15 апреля.

771/772, 757/758 "Сапсан" Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород - отменяются отправлением с начальных станций в период с 13 апреля по 29 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимире Роспотребнадзор запретил посещать храмы, а губернатор - кладбища
Безработных во Владимирской области теперь будут регистрировать только через российскую базу вакансий
Преподаватель ВлГУ собрал фото ветеранов и сделал онлайн-выставку
«Ростелеком» в партнерстве с Агентством инноваций Москвы и РАЭК учредил онлайн-хакатон VirusHack с призовым фондом 2,5 млн рублей
В «Газпром межрегионгаз» прошло селекторное совещание по оценке мер профилактики распространения коронавирусной инфекции
Пожилой отец полтора года насиловал девятилетнюю дочь
Владимирский митрополит Тихон попросил прихожан по возможности воздержаться от посещения храмов в Пасху
Из-за коронавируса отменяется часть поездов, идущих через Владимирскую область
Кольчугинец, продававший порно с детьми, пойдет под суд
Во Владимирской области составлено уже 10 протоколов на предприятия, имеющие право работать во время режима самоизоляции
Медики, работающие в обсерваторе в санатории "Заклязьменский", получат дополнительные выплаты
ВТБ и Группа ПИК обнуляют проценты в первый год ипотеки
Рыбаки и жители Владимирской области продолжают отдыхать у рек несмотря на режим самоизоляции
12 апреля во Владимирской области пять раз поджигали траву
Во Владимирской области от коронавируса умерли еще два человека
Владимирец не хотел проходить исполнительные работы и спрятался в тумбочке
Выплата 5000 рублей семьям с детьми во Владимирской области будет оформлена удаленно
ВТБ продолжил обслуживание банковских карт с истекшим сроком действия
ПСБ перенесет дату платежа по кредитам
Жители России почти вдвое сократили число покупок на самоизоляции
ВТБ начинает кредитовать аграриев по новой госпрограмме
Муромлянин нашел карту и купил удочки