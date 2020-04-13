Из-за коронавируса отменяется часть поездов, идущих через Владимирскую область

13 Апр 2020 2020-04-13T14:06:22+03:00

Отмены начнутся уже с завтрашнего дня

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РЖД сообщает, что из-за снижения пассажиропотока в связи с эпидемией коронавируса отменяется часть поездов дальнего следования. Под отмену попали и поезда, которые идут через Владимирскую область. Отменены будут:

Поезд 31/32 Киров – Москва - с 15 апреля.

87/88 Нижний Новгород – Адлер - сокращена периодичность курсирования. Поезд будет отправляться один раз в четыре дня: из Нижнего Новгорода с 8 апреля по 12 декабря, из Адлера – с 10 апреля по 12 декабря.

131/132 Ижевск – Санкт-Петербург Отменяется из Ижевска с 8 по 22 апреля, с 24 мая до 12 декабря, из Санкт-Петербурга – с 10 по 24 апреля, и с 26 мая по 12 декабря.

728/731 "Ласточка" Москва – Нижний Новгород - отменяется отправлением из Москвы с 15 апреля ; из Нижнего Новгорода с 15 апреля.

729/732 "Ласточка" Нижний Новгород – Москва - отменяется отправлением из Нижнего Новгорода с 16 апреля; отправлением из Москвы с 16 апреля.

730/733 "Ласточка" Москва – Нижний Новгород - отменяется отправлением из Москвы с 15 апреля; отправлением из Нижнего Новгорода с 15 апреля.

771/772, 757/758 "Сапсан" Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород - отменяются отправлением с начальных станций в период с 13 апреля по 29 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU