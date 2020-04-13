2020-04-13T13:57:30+03:00
Происшествия

Кольчугинец, продававший порно с детьми, пойдет под суд

Незаконный бизнес сорокалетнего мужчины продлился несколько дней
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В июле прошлого года житель Кольчугино решил заработать, а для этого - торговать порнографическими изображениями детей. Он отыскал на просторах сети незаконные ресурсы, где были выложены подобные снимки и рисунки, скопировал их, а затем разместил в облачном хранилище. В соцсети он разместил на страничке объявление, где предлагал всем желающим купить файлы за незначительную сумму. Несколько дней кольчугинец рассылал файлы и ссылки заинтересовавшимся пользователям. Получив от одного из них пятьсот рублей. Сейчас расследование дела завершено, мужчине предъявлено обвинение по статье «незаконный оборот материалов с порнографическими изображениями малолетних детей». За такое преступление кольчугинцу грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимире Роспотребнадзор запретил посещать храмы, а губернатор - кладбища
Безработных во Владимирской области теперь будут регистрировать только через российскую базу вакансий
Преподаватель ВлГУ собрал фото ветеранов и сделал онлайн-выставку
«Ростелеком» в партнерстве с Агентством инноваций Москвы и РАЭК учредил онлайн-хакатон VirusHack с призовым фондом 2,5 млн рублей
В «Газпром межрегионгаз» прошло селекторное совещание по оценке мер профилактики распространения коронавирусной инфекции
Пожилой отец полтора года насиловал девятилетнюю дочь
Владимирский митрополит Тихон попросил прихожан по возможности воздержаться от посещения храмов в Пасху
Из-за коронавируса отменяется часть поездов, идущих через Владимирскую область
Кольчугинец, продававший порно с детьми, пойдет под суд
Во Владимирской области составлено уже 10 протоколов на предприятия, имеющие право работать во время режима самоизоляции
Медики, работающие в обсерваторе в санатории "Заклязьменский", получат дополнительные выплаты
ВТБ и Группа ПИК обнуляют проценты в первый год ипотеки
Рыбаки и жители Владимирской области продолжают отдыхать у рек несмотря на режим самоизоляции
12 апреля во Владимирской области пять раз поджигали траву
Во Владимирской области от коронавируса умерли еще два человека
Владимирец не хотел проходить исполнительные работы и спрятался в тумбочке
Выплата 5000 рублей семьям с детьми во Владимирской области будет оформлена удаленно
ВТБ продолжил обслуживание банковских карт с истекшим сроком действия
ПСБ перенесет дату платежа по кредитам
Жители России почти вдвое сократили число покупок на самоизоляции
ВТБ начинает кредитовать аграриев по новой госпрограмме
Муромлянин нашел карту и купил удочки