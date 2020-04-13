Кольчугинец, продававший порно с детьми, пойдет под суд

13 Апр 2020 2020-04-13T13:57:30+03:00

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В июле прошлого года житель Кольчугино решил заработать, а для этого - торговать порнографическими изображениями детей. Он отыскал на просторах сети незаконные ресурсы, где были выложены подобные снимки и рисунки, скопировал их, а затем разместил в облачном хранилище. В соцсети он разместил на страничке объявление, где предлагал всем желающим купить файлы за незначительную сумму. Несколько дней кольчугинец рассылал файлы и ссылки заинтересовавшимся пользователям. Получив от одного из них пятьсот рублей. Сейчас расследование дела завершено, мужчине предъявлено обвинение по статье «незаконный оборот материалов с порнографическими изображениями малолетних детей». За такое преступление кольчугинцу грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU