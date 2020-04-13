Во Владимирской области составлено уже 10 протоколов на предприятия, имеющие право работать во время режима самоизоляции
Предприятия, получившие право работать во время "коронавирусных каникул", должны соблюдать целый перечень правил, в том числе санитарных.
- На 10 апреля в регионе проверено 457 объектов, выявлено 43 нарушения и составлено 10 протоколов. Кроме того, налажено взаимодействие с УМВД по Владимирской области и Владимирским линейным отделом МВД России на транспорте – их сотрудники будут направлять материалы в отделы государственной инспекции административно-технического надзора, а инспектора ГИАТН будут составлять протоколы. Уже поступило к рассмотрению 53 таких материала, – сообщил Роман Годунин, врио заместителя губернатора Роман Годунин.
Полномочиями по составлению протоколов наделены должностные лица Роспотребнадзора и полицейские.
Напомним, на днях закрыли рынок на Чайковского. В одном из отделов работал продавец, болеющий ОРВИ.
ИСТОЧНИК KP.RU