2020-04-13T13:32:17+03:00
Общество

Во Владимирской области составлено уже 10 протоколов на предприятия, имеющие право работать во время режима самоизоляции

Проверено уже больше 400 предприятий
Виктория СУХОВА
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Предприятия, получившие право работать во время "коронавирусных каникул", должны соблюдать целый перечень правил, в том числе санитарных.

- На 10 апреля в регионе проверено 457 объектов, выявлено 43 нарушения и составлено 10 протоколов. Кроме того, налажено взаимодействие с УМВД по Владимирской области и Владимирским линейным отделом МВД России на транспорте – их сотрудники будут направлять материалы в отделы государственной инспекции административно-технического надзора, а инспектора ГИАТН будут составлять протоколы. Уже поступило к рассмотрению 53 таких материала, – сообщил Роман Годунин, врио заместителя губернатора Роман Годунин.

Полномочиями по составлению протоколов наделены должностные лица Роспотребнадзора и полицейские.

Напомним, на днях закрыли рынок на Чайковского. В одном из отделов работал продавец, болеющий ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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