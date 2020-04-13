Медики, работающие в обсерваторе в санатории "Заклязьменский", получат дополнительные выплаты
Обсерваторы созданы для прохождения карантина
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Губернатор Владимр Сипягин установил выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку, связанную с коронавирусом. Выплату получат работники обсерватора, развёрнутого на базе Областного комплексного реабилитационного центра.
Врачи, осуществляющие осмотр, наблюдение и оказание первичной медико-санитарной помощи изолированным из-за коронавируса, получат 80 процентов среднемесячного дохода за 9 месяцев 2019 года (по данным Владимирстата). Средний медицинский персонал получит 40 процентов, а другие работники – 20 процентов.
ИСТОЧНИК KP.RU