Рыбаки и жители Владимирской области продолжают отдыхать у рек несмотря на режим самоизоляции
Из-за коронавируса в регионе ввели режим полной самоизоляции. Но несмотря на это в минувшие выходные дни на реках и озерах было немало рыбаков и отдыхающих.
Сотрудники ГИМС вместе с полицейскими во время профилактического рейда напоминали жителям о необходимости соблюдения режима. Рыбакам были вынесены письменные уведомления..
Основная же цель рейдов – недопущение происшествий на водоёмах. Так в Вязниковском районе инспектор по маломерным судам выписал штраф мужчине за "нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров при посадке на суда, в пути следования и при их высадке с маломерного судна». Нарушитель должен будет заплатить в казну 300 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU