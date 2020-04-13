Рыбаки и жители Владимирской области продолжают отдыхать у рек несмотря на режим самоизоляции

13 Апр 2020 2020-04-13T13:09:37+03:00

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Из-за коронавируса в регионе ввели режим полной самоизоляции. Но несмотря на это в минувшие выходные дни на реках и озерах было немало рыбаков и отдыхающих.

Сотрудники ГИМС вместе с полицейскими во время профилактического рейда напоминали жителям о необходимости соблюдения режима. Рыбакам были вынесены письменные уведомления..

Основная же цель рейдов – недопущение происшествий на водоёмах. Так в Вязниковском районе инспектор по маломерным судам выписал штраф мужчине за "нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров при посадке на суда, в пути следования и при их высадке с маломерного судна». Нарушитель должен будет заплатить в казну 300 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU